Keine Mittel aus dem Wiederaufbaufonds : Innovationsgesellschaft im Kreis liegt vorerst auf Eis

Kreis Ahrweiler Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal gerät die Gründung einer Innovationsgesellschaft auf Kreisebene ins Stocken. Der Grund: Laut Mitteilung des Bundesinnenministeriums steht aus Mitteln des Wiederaufbaufonds kein Geld für Personalkosten zur Verfügung. Eine Beratungsfirma soll das Konzept nun erneut prüfen.

Nachricht des Bundesinnenministeriums sorgt für Ernüchterung

Außerdem wurden die Kommunen angeschrieben, ob sie als Gesellschafter an der Innovationsgesellschaft mitwirken möchten. Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler – so die Kreisverwaltung – habe bislang auf das Schreiben noch nicht geantwortet. Alle anderen Kommunen hätten indes eine grundsätzliche Bereitschaft geäußert. Ernüchterung brachte jedoch ein Schreiben des Bundesinnenministeriums, das darauf aufmerksam machte, dass der Fonds nicht dazu verwendet werden kann, „verwaltungseigene Aufgaben zu finanzieren“.

Aufbau- und Entwicklungsgesellschaften könnten zwar für eine Förderung durch Aufbauhilfemittel in Betracht kommen, allerdings nur in dem Umfang, in dem sie Maßnahmen der Bauplanung oder ähnliche Maßnahmen der technischen Planung, Vorbereitung und Koordinierung des Wiederaufbaus durchführen. Die geplante Innovationsgesellschaft des Kreises Ahrweiler erfüllt eigentlich diese Voraussetzungen. Das Problem: Eine Förderung von Personal- und Betriebskosten der GmbH wurde nicht zugesagt. Diese Kosten werden jedoch erheblich sein und müssten von den Gesellschaftern der neuen GmbH, also den beteiligten Kommunen, aufgebracht werden. Die eingeschaltete Beratungsfirma soll jetzt alternative Konzepte vorlegen.