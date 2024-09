Mehr als zwei Promille Autofahrerin fährt alkoholisiert in Stromverteiler

Mayen-Koblenz · In der Nacht zum Mittwoch ist eine Autofahrerin in Plaidt unter Alkoholeinfluss in einen Stromverteilerkasten gefahren. In der Ortsgemeinde verursachte sie dadurch einen Stromausfall.

18.09.2024 , 06:52 Uhr

Eine Autofahrerin prallte in der Nacht zum Mittwoch unter dem Einfluss von Alkohol in ein geparktes Auto und einen Stromverteilerkasten. Foto: dpa/Lino Mirgeler





Von Annekatrin Stoll