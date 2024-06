Einsatz in Adenau Polizei verfolgt alkoholisierten Fahrer im Stadtgebiet

Adenau · Am späten Samstagabend hat die Polizei in Adenau einen alkoholisierten Fahrer im Stadtgebiet verfolgt. In einer Sackgasse konnten die Beamten den Flüchtigen dann stellen.

02.06.2024 , 22:06 Uhr

Nach einer Verfolgungsjagd im Stadtgebiet von Adenau muss sich ein männlicher Fahrer unter anderem wegen Alkohol am Steuer verantworten. Foto: dpa/Marijan Murat





Von Dierk Himstedt