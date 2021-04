Rheinufer bei Bad Breisig : Spaziergänger finden Kleidungsstücke - Polizei bittet um Hinwese

Diese Kleidungsstücke und der schwarze Rucksack wurden am Dienstagnachmittag am Rheinufer bei Bad Breisig gefunden. Foto: Polizei Mayen

Bad Breisig Spaziergänger am Rheinufer bei Bad Breisig haben am Dienstag einen herrenlosen Rucksack und mehrere herumliegende Kleidungsstücke gefunden. Die Polizei bittet nun um Hinweise, um den Besitzer zu ermitteln.

Wem gehören ein schwarzer Rucksack und mehrere Kleidungsstücke, die Spaziergänger am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr am Rheinufer bei Bad Breisig fanden? Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen, die möglicherweise den Besitzer gesehen haben oder etwas zu den Fundstücken mitteilen können.

Die Polizei Mayen geht davon aus, dass es sich bei dem Gesuchten um eine männliche Person handelt. Neben dem schwarzen Rucksack der Marke Sinpaid wurden die folgenden Kleidungsstücke aufgefunden: eine schwarze Jogginghose der Marke Reebok in Größe L, schwarze Schuhe der Marke Memphis One in Größe 44, ein schwarzes Funktionsshirt der Marke Snow Tech in Größe XL, eine schwarze Jacke der Marke Urban Classics in Größe L und eine blaue Jeans-Basecap der Marke C&A.