Polizei bittet um Hinweise : Porsche-Sportwagen am Nürburgring gestohlen

Mayen Ein schwarzer Porsche 911 Turbo wurde am Samstagmittag in der Nähe des Nürburgrings gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, kam es in der Nähe des Museums „ringwerk“ am Nürburgring am Samstagvormittag zwischen 10 und 12 Uhr auf dem Parkplatz A6 zum Diebstahl eines schwarzen Porsche 911 Turbo.