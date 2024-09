Fehlende Standorte im ländlichen Raum Warum Oberbreisig eigentlich eine Postfiliale haben müsste

Bad Breisig · Grundsätzlich ist es vorgeschrieben, wie weit es in größern Orten bis zu nächsten Postfiliale sein darf. Nur: In Rheinland-Pfalz gibt es deutlich weniger Filialen als es so sein müssten. Zum Beispiel fehlt nun eine in Oberbreisig. Wie das kommt - und mit welchem Trick in Zukunft die Zahlen stimmen sollen.

18.09.2024 , 19:45 Uhr

Bäcker weg, Post auch: Hier fehlt nun eine Poststation in Oberbreisig. Laut Gesetzt müsste es im Ort eine geben. Foto: AHR-FOTO

Von Victor Francke