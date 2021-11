Züge zwischen Remagen und Ahrweiler : Bahn reagiert nach Ausfällen auf der Ahrtalbahn

Ahrtal Die Deutsche Bahn hat auf die Fahrplanprobleme der Ahrtalbahn zwischen Remagen und Ahrweiler reagiert und die RB 39 aus dem Fahrplan gestrichen. Dafür soll es mehr Ersatzverkehr geben.

Nach der Wiedereröffnung des ersten Teilabschnittes der Ahrtalbahn zwischen Remagen und Ahrweiler am Montag ist es immer wieder zu erheblichen Fahrplanstörungen gekommen. Nun hat die Deutsche Bahn reagiert. Laut Bahn-Sprecherin Claudia Münchow wird die Regionalbahn RB 39 aus dem Fahrplan vorerst gestrichen. Damit gebe es nur noch eine Zugverbindung auf dem Teilabschnitt pro Stunde, gestand die Bahn in ihrer Mitteilung ein.

Politik-Prominenz beim Neustart des Ahrtalbahn-Teilabschnitts

Am Montag hatten unter anderem Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und der für Infrastruktur zuständige Bahnvorstand Ronald Pofalla die Wiedereröffnung des ersten Teilabschnittes der Ahrtalbahn gefeiert , vier Monate nach der Flutkatastrophe.

Doch in den darauffolgenden Tagen kam es immer wieder zu chaotischen Zuständen durch häufige Zugausfälle auf den Bahnhöfen entlang des fertig gestellten Teilabschnittes. Wie GA-Leser Jens Rausch berichtete , sei eine Benutzung der Strecke faktisch nicht möglich gewesen. Zudem „war das Fahrpersonal vor Ort entweder unkommunikativ oder uninformiert“, ärgerte sich Rausch.

Die Bahn schrieb dazu in der DB-App: „Eine Reparatur an der Strecke beeinträchtige den Zugverkehr zwischen Remagen und Ahrweiler. Die Züge fallen leider im Stundentakt aus.“ Auf einem Teilstück von zwei Kilometern, östlich vor Heimersheim, sei die Strecke nur auf einem Gleis befahrbar, sagt ein Mitarbeiter der Bahn, der nicht namentlich genannt werden will. Dieses Stück macht er für das Chaos und die vielen Verspätungen verantwortlich.