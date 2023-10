Projekt „beedabei“ in Ahrweiler Wie ein ganz besonderes Öko-Kunstwerk die Fluthelfer ehrt

Das temporäre Kunstwerk, das den Namen „Fokus“ trägt, erstreckt sich über 22 Meter Länge und acht Meter Breite. Die 111 von den Künstlern handsignierten Kästen erfüllen nicht nur den Zweck, Kunst zu sein, schön auszusehen und die Betrachter zu erfreuen: Wie der Name „beedabei“ bereits vermuten lässt, geht es um Bienen und ein Bewusstsein für die Natur. Die Pflanzen wurden so ausgewählt, dass sie als Futterstelle für Wildbienen dienen. Doch damit nicht genug: die Kästen sind mit der so genannten Lasagne-Bepflanzung bestückt, in Gedenken an den Ehrenpräsidenten des Landesverbands Gartenbau im Saarland, Harro Wilhelm, der diese Bepflanzung für das Projekt entwickelte. Unter den Pflanzen befinden sich zwei Schichten Blumenzwiebeln, die im Frühjahr aufgehen und so dafür sorgen, dass die Kästen auch im nächsten Jahr von Bienen aufgesucht werden.