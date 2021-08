Fundstück nach der Flut : Malteser übergeben Puppe „Rosi“ an Familie aus Dernau

Malteser übergeben Puppe „Rosi“ an Familie aus Dernau

Bonn Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal suchte ein Helfer der Malteser über Facebook die „Mama“ einer Puppe, die er zwischen den Trümmern entdeckt hatte. Nun ist „Rosi“ zu ihrer Familie zurückgekehrt.

Die Malteser haben am Freitag einem vierjährigen Mädchen aus Dernau im Ahrtal und dessen Familie eine große Freude gemacht: Sie überreichten dem Kind seine Puppe, die bei der Hochwasserkatastrophe im Juli verloren gegangen war. Die Puppe war in der Flut vermutlich aus dem Familienauto gespült worden. Ein Helfer der Malteser hatte die Puppe mit dem Namen „Rosi“ in einem Gebüsch entdeckt.