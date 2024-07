Regeln, Startzeiten, Anreise Alle Informationen zu Rad am Ring 2024 auf dem Nürburgring

Nürburgring · Im vergangenen Jahr musste das Radsportevent „Rad am Ring“ am Nürburgring wegen eines Unfalls vorzeitig abgebrochen werden. Am kommenden Wochenende geht das Event in die nächste Runde. Hat der Unfall Folgen für das Programm?

16.07.2024 , 18:22 Uhr

Am Wochenende findet die Radsportveranstaltung Rad am Ring am Nürburgring statt. Foto: Axel Vogel





Von Jasmin Kaub