Verbandsgemeinde Altenahr : Umleitungen für zerstörten Radweg an der Ahr sollen kommen

Situation in Sinzig

Eine der wichtigsten Verbindungen im regionalen Tourismus steht wieder: Kürzlich wurde die in der Flutnacht komplett zerstörte überdachte hölzerne Rad- und Gehwegbrücke an der Ahrmündung in Sinzig durch eine neue stählerne Brücke ersetzt. 40 Meter ist die neue Verbindung lang, die sich über die Ahr erstreckt, und eine gewaltige Abkürzung für Ausflügler, so manche Schüler oder auch mit dem Rad zur Arbeit fahrende Berufspendler darstellt. Der Ersatzbau der Brücke wurde durch das THW realisiert und baufachlich durch den Landesbetrieb Mobilität (LBM) begleitet. Planung, Ausschreibung und Realisierung wurden vom Landesbetrieb koordiniert und überwacht. Die geschätzten Baukosten liegen bei rund einer halben Million Euro. frv