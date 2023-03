Rathaus in Altenahr : Sanierung nach Flutschäden würde mindestens sechs Millionen Euro kosten

Altenahr Das Rathaus der Verbandsgemeinde Altenahr wurde bei der Flut stark beschädigt. Jetzt hat der Planer im Bauausschuss Varianten für eine Sanierung vorgestellt – die Kosten würden in jedem Fall in die Millionen gehen.

In Altenahr hatte die Flutkatastrophe im Juli 2021 die Ahr weit über die Ufer treten und die Bundesstraße überschwemmen lassen. Zudem hatte sich die Straße Roßberg in ein reißendes Gewässer verwandelt, an dessen Einmündung in die Bundesstraße sich die Wassermassen vereint und aufgebäumt hatten. Gerade an der Stelle steht das Rathaus der Verbandsgemeinde Altenahr. Der Keller war vollgelaufen, das Heizöl aus den Tanks geflossen. Die Akten waren weitgehend beschädigt, wenn nicht gar vernichtet, die Technik verwüstet. Die Verwaltung ist vorübergehend ins ehemalige Hotel an der Sommerrodelbahn gezogen. Dort sprach Planer Joachim Kleimann jetzt vor dem Bauausschuss der Verbandsgemeinde über die derzeitige Situation und stellte seine Vorschläge für die Zukunft des Rathauses vor.