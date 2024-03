Polizei im Großeinsatz Falscher Amok-Alarm an Realschule in Niederzissen ausgelöst

Die Polizei ist am Mittwochmittag mit einem Großaufgebot an die Realschule Plus in Niederzissen ausgerückt. Denn dort wurde um 12.25 Uhr ein Amok-Alarm ausgelöst. Die Beamten durchsuchten das gesamte Schulgebäude, konnten aber keine Bedrohung ausmachen. Noch ist nach Polizeiangaben unklar, wie es zu dem Fehlalarm gekommen war. „Zu keiner Zeit bestand für anwesende Personen eine Gefahr“, betont die Polizei in ihrer Mitteilung.