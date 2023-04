Streit um Nepomukbrücke Benjamin Vrijdaghs tritt als Bürgermeister von Rech zurück

Nach nicht einmal einem Jahr im Amt: Rechs Bürgermeister Benjamin Vrijdaghs (parteilos) hat die Einwohner des flutgeschädigten Weindorfs in einem Bürgerbrief über seinen bevorstehenden Rücktritt informiert. Aus dem Ehrenamt des Ortsbürgermeisters will er demnach mit Ablauf des 30. April ausscheiden. „Der konkrete Grund für meinen Rücktritt ist der völliger Vertrauensverlust in den aktuellen Gemeinderat“, schreibt Vrijdaghs.