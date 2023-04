Bauwerk in Rech an der Ahr Nepomukbrücke steht auf Roter Liste gefährdeter Baudenkmäler

Der Deutsche Verband für Kunstgeschichte hat am Osterwochenende die Nepomukbrücke in Rech auf die Rote Liste gefährdeter Baudenkmäler gesetzt. Die 1723 an der Rotweinstraße erbaute und seit 1981 unter Denkmalschutz stehende Brücke wird darin als „akut gefährdet“ eingestuft. Das teilt die in Bonn ansässige Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) jetzt mit.