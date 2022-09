Party-Stimmung an der Ahr : Scharen strömen zum Winzerfest nach Rech

Weinkönigin Katja Hermann (l.) und Weinprinzessin Kristiane Friedrichs freuen sich über viele Besucher beim Winzerfest in Rech. Foto: ahr-foto

Rech In Rech sind am Wochenende Weinliebhaber auf ihre Kosten gekommen. Denn das Winzerfest lockte mit vielen Attraktionen. Von den vielen Provisorien ließen sich die Weinfreunde nicht stören und kamen in Scharen.



Von Thomas Weber

„Endlich…,“ das war das erste Wort der neuen Recher Weinkönigin Katja I. nach ihrer Proklamation beim Winzerfest. „Endlich Weinkönigin“, so die 26-jährige Kundenberaterin einer Bank, nachdem sie mehr als ein Jahr auf diesen Tag warten musste. War der Name der neuen Regentin und ihrer Weinprinzessin Kristiane schon im Frühjahr 2021 bekanntgegeben worden, so machte die Flutkatastrophe vom Juli 2021 das Winzerfest, dass schon ein Jahr zuvor der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen war, zunichte. Auch in diesem Jahr ist Rech noch weit von Normalität entfernt, das Winzerfest ließen sie sich aber nicht nehmen. Gefeiert wurde auf einem Schotterplatz, der seit der Flut Dorftreffpunkt ist.

Rotwein steht bei Weinfest hoch im Kurs

Dort kredenzten Winzer und Genossenschaften edle Weine, dazu gab es kulinarische Leckerbissen. Wer zur Musik vom „Kölsche Jung“ am Freitag oder der Band „MidLive“ am Samstag tanzen wollten, war mit festem Schuhwerk gut bedient. All das störte nicht, auch nicht das herbstlich kühle und regnerische Wetter. Das lud eher zum Rotwein statt der sonst bei Festen üblichen hellen Weine ein. Den Gastgebern war es recht und schon am Freitag zum Auftakt war der Festplatz voller Menschen, viele von ihnen kamen auch in den beiden kommenden Tagen direkt vom „Wandern für den Wiederaufbau“ in den Weinort.

Der Vorsitzende des Heimat- und Verkehrsvereins, Leon Krogull, nutzte einen LKW-Anhänger als provisorische Bühne, um vor einem auch am Samstag schon früh gut gefüllten Festplatz Gäste und die Weinköniginnen des Ahrtals begrüßen zu können. Michaela Krogull übergab die Krone der Weinkönigin an ihre Nachfolgerin Katja Hermann. Diese bezeichnete es als Glücksgriff, der Liebe wegen von Königsfeld nach Rech gezogen und dort auch die Liebe für den Wein entdeckt zu haben. Erste Gratulanten der neuen Königin waren der Kreisbeigeordnete Horst Gies, Verbandsbürgermeister Dominik Gieler und der designierte Ortsbürgermeister Ben Vrijdaghs. Während es die Majestäten im Anschluss zu den Recher Weingütern führte, startete auf dem Festplatz eine große Sause.

Winzerumzug ist der Höhepunkt des dritten Festtages