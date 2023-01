Containeranlage im Ort eingeweiht : Rech freut sich über provisorisches Dorfhaus

Rech Der Arbeiter-Samariter-Bund eröffnet eine provisorische Begegnungsstätte auf der Burgwiese. Künftig soll sie als Treff- und Versammlungsort herhalten. Zudem sollen Angebote für Groß und Klein etabliert werden.

Häuser wurden weggerissen, die Nepomukbrücke ist dahin. Die „Alte Schule“ steht zwar noch, kann aber als Dorfhaus nicht mehr genutzt werden. Die Freizeitanlagen im Freien sind verwüstet. Die Flutkatastrophe hat tiefe Spuren im Weindorf Rech hinterlassen. In die Bresche springt der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB). In einer Containeranlage in Nähe der Feuerwehr auf der Burgwiese bietet er jetzt Platz an für Groß und Klein, Jung und Alt. Vor Kurzem wurde das Bürgerhaus, das aus vier Containern besteht, offiziell eröffnet.

Vier Container bieten Küche und Aufenthaltsraum

„Die Menschen im Dorf hatten nichts mehr, wo sie sich treffen oder versammeln konnten“, beschreibt Jutta Knieps von der ASB-Hochwasserhilfe die Situation. Bis sich das geändert habe, könne der provisorische Dorftreff bleiben, ihrer Vorstellung nach „mittelfristig“, jedenfalls so lange der Platz genutzt werden kann. Bis dahin könnte das neue Dorfhaus stehen, es soll wohl in die Nähe des Friedhofs und steht auf der To-do-Liste des Weindorfs ganz oben.

Gemeinde kommt bei einer Eröffnungsfeier zusammen

Armeen Kolians, Leiter der Hochwasserhilfe des ASB, berichtete über die Aktivitäten der Hilfsorganisation im Flutgebiet an der Ahr. Dazu gehört die Betreuung der Tiny-House-Siedlungen in Sinzig, Bad Bodendorf, Heimersheim, Bad Neuenahr und Ramersbach. Auch die Wohnanlage für Senioren mit elf Einheiten in Dernau managt der ASB wie auch die 48 Wohneinheiten auf dem Vorplatz des Stadions in Bad Neuenahr. Hilfsgüter für 900 Haushalte wurden verteilt, Soforthilfe ausgezahlt und vieles mehr. Auch das Belegungsmanagement für das „Dorfhaus“ in Rech hat der ASB. Weitere Infos gibt es über die Gemeinde.