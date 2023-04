Feier mit Ministerpräsidentin und Vorstand der Deutschen Telekom Rech ist die erste voll mit Glasfaser erschlossene Gemeinde

„Wie können wir Aufbau statt Wiederaufbau erreichen?“, stellte Weigand als Frage in den Raum. Und sie nannte gleich ein Beispiel: Leistungsfähige Internetverbindungen seien Voraussetzung für das Leben im ländlichen Raum, etwa in punkto Tele-Medizin. Verbandsbürgermeister Dominik Gieler, der selbst in Rech zu Hause ist, dankte den Beteiligten und sprach den Wunsch aus, dass alle Aufbauprojekte so schnell erreicht werden könnten wie der Aufbau des Glasfasernetzes. Bei aller Freude bleibt ein Wermutstropfen für Rech: Leitungen für die geplante Nahwärme konnten in den Gräben für Strom, Gas, Wasser und Glasfaser nicht mit verlegt werden. Grund ist die ungesicherte Finanzierung des Zukunftsprojekts. Wenn es endlich so weit sein sollte, werden die Straßen erneut aufgerissen werden müssen, was mehr Kosten verursacht. Das führte der Beigeordnete der Gemeinde, Gerhard Schreier, auf Frage des GA aus.