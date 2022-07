Rat in Rech : Vorvertrag für Kalte Nahwärme im Dorf verabschiedet

Bürgermeister-Wahl

Für die Gemeinde Rech ist ein neuer Bürgermeister in Sicht. Es gibt zwei Kandidaten, den Winzermeister Thomas Hostert und den Berufssoldaten Ben Vrijdaghs. Vrijdaghs ist derzeit von der Bundeswehr zur Hilfe im Flutgebiet an der Ahr abgestellt und der Gemeinde Rech zugeteilt. Die Bürgermeisterwahl findet am Sonntag, 28. August, statt. Nach der Wahl und Vereidigung des alten Bürgermeisters Dominik Gieler zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenahr hat die Gemeinde Rech keinen Ortsbürgermeister mehr. Die Geschäfte führt seither der Erste Beigeordnete Gerhard Schreier. ne