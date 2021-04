Seltene alte Rebsorte im Walporzheimer Pfaffenberg : Recher Winzer hat ein Herz für den Malinger

Rech Er hat ein Herz für eine seltene Rebsorte: Johannes Hostert aus Rech besitzt einen bundesweit einmaligen, rund 100-jährigen wurzelechten Malinger-Weinberg.

An der Ahr wird nicht nur Spätburgunder angebaut. Auch Raritäten kann man hier finden. Der Recher Winzer Johannes Hostert besitzt mit seinem Malinger-Weinberg bundesweit den einzigen wurzelechten Weinberg dieser Sorte. Und dieser ist rund 100 Jahre alt.

Hostert muss nur wenige Kilometer fahren, um den Weinberg zu sehen. Im Walporzheimer Pfaffenberg stehen seine alten Rebstöcke. Was ist das Besondere an diesem Weinberg? Der Winzer sagt: „Wir sind froh, noch Wein aus diesen alten Reben anbieten zu können!“ Der Weinberg sei arbeitsintensiv, alles sei nur per Handarbeit zu erledigen, aber die Arbeit mache Spaß. Mit einem Traubenvollernter könnte man die Trauben nicht lesen.