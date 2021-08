Flutfolgen für Sinziger Mieter : „Ich halte die Kündigung für schlichtweg rechtswidrig“

Sinzig 44 Mietparteien zweier Sinziger Häuser sollen wegen Flutschäden fristlos ihr zu Hause verlassen. Joachim Titz, Rechtsberater des Eigentümer-Vereins Haus und Grund Rhein-Ahr, ordnet die Handlung des Eigentümers juristisch ein und bewertet sie.

„Ich will nicht, dass man glaubt, ich hätte plötzlich die Seiten gewechselt“, betont Joachim Titz. Er ist Rechtsanwalt, ehemaliger Kommunalpolitiker und Rechtsberater des Vereins Haus und Grund Rhein-Ahr. Die Vereinigung unterstützt im Kreis Ahrweiler Eigentümer von Häusern, Wohnungen und Grundstücken. Normalerweise handelt und spricht man dort im Interesse ebendieser. Doch beim Lesen des Artikels über die fristlose Kündigung von 44 Mietparteien in zwei Sinziger Häusern sei Titz geschockt gewesen.

Er habe Sorge, es gerieten nun schnell alle Eigentümer und Vermieter in Verdacht, die Situation im Ahrtal auf diese Weise auszunutzen. In der Straße, in der den Mietern gekündigt wurde, säßen Mitglieder der Interessengemeinschaft, die Titz vertritt. „Denen habe ich direkt geraten, eine hundertprozentige Mietminderung in die Wege zu leiten, kulant zu sein. Mit den Mietern gemeinsam zu handeln.“ Den Eigentümer des Gebäudes, in dem die Mieter im Juli fristlos gekündigt wurden, kennt Titz nicht.