Redaktionsmobil in Altenahr : Aufbau nach der Flut als Generationenprojekt

Altenahrs Ortsbürgermeister Rüdiger Fuhrmann (rechts) schildert GA-Redakteur Sven Westbrock die aktuelle Lage im flutgeschädigten Altenahr. Foto: AHR-FOTO

Serie Altenahr Das GA-Redaktionsmobil ist nach Altenahr zurückgekehrt. Der Ortsbürgermeister berichtet vom Wiederaufbau nach der Flut, der unterschiedlich schnell vorangehe. Zum Thema Tourismus sagt er einen Wandel voraus.

Sieben bis zehn Meter hoch bahnte sich das Wasser seinen Weg durch Altenahr. An einem Hotel, vor dem sich mitgerissenes Holz türmte, habe es ausgesehen wie in Thailand nach dem Tsunami im Jahr 2004. „Die Ahr ist in einem Tempo geflossen, das habe ich noch nie gesehen“, blickt Ortsbürgermeister Rüdiger Fuhrmann (CDU) gut 15 Monate nach der Flutkatastrophe, bei der im Ahrtal mindestens 134 Menschen starben, zurück.

540 Häuser beschädigt – 480 davon stark

560 Häuser seien in Altenahr von der Flut beschädigt worden, 480 davon stark. 120 bis 160 müssten abgerissen werden. Während dies bei einem großen Teil schon geschehen sei, stünden die Entscheidungen zum Teil auch noch aus. Besonders betroffen sei der Ortsteil Altenburg, wo das Wasser länger als anderswo gestanden habe, weil es sich an einer Brücke staute.

Der 51-jährige Fuhrmann ist im Hauptberuf Disponent bei der Deutschen Bahn. Wegen der Wassermassen musste er damals mit seinen Kollegen von der Feuerwehr, auch dort ist Fuhrmann aktiv, ins Bahnhofsgebäude ausweichen. Die Nacht verbrachten er und seine Kameraden damals in einer Wohnung, die sich oben im Gebäude befindet.

Beim abermaligen Besuch des GA-Redaktionsmobils in Altenahr am Donnerstag berichtet Fuhrmann, dass der Aufbau in der Gemeinde nach der Flut unterschiedlich schnell vorangeht. „Wir haben Betriebe, die wieder am Start sind. Bei anderen stehen noch Entscheidungen aus, aus unterschiedlichsten Gründen“, erzählt Fuhrmann. Zu klären sei etwa mit Bank oder Versicherung die Übernahme von Kosten. Ein Eins-zu-eins-Wiederaufbau sei vielleicht oftmals gar nicht sinnvoll. Es gehe um die Frage, wie man sich in den nächsten zehn, 20, 30 Jahren aufstellen will, gibt Fuhrmann zu bedenken.

Besonders gilt dies wohl für die Gastwirte in dem touristisch geprägten Weinort Altenahr. Fuhrmann glaubt, dass der Trend künftig weg vom klassischen Hotel hin zu Apart-Hotels oder sogar reinen Ferienwohnungen gehen könnte. Als Grund für diese Einschätzung nennt er den Personalmangel in der Gastronomie.

„Elementar“ wäre für Gäste in Ferienwohnungen, dass sie sich in einem Supermarkt selbst mit Lebensmitteln versorgen können. Momentan gibt es einen solchen in der ganzen Verbandsgemeinde Altenahr nur in Ahrbrück. In der Ortsgemeinde Altenahr ist seit etwa zwölf Jahren die Ansiedlung eines Supermarktes im Gespräch. „Aufgrund der Topografie der Ortsgemeinde sind die Flächen sehr begrenzt, wo ich so eine Art Entwicklung betreiben kann“, macht Fuhrmann deutlich. Und: „Wir sind eine sehr schwierige Gemeinde, was Entwicklung angeht.“ Früher auf dem Parkplatz an der alten Seilbahn angedacht, könnte der Supermarkt nun neben dem Bahnhof geplant werden. Bis dort tatsächlich Menschen einkaufen können, dauert aber noch wenigstens vier Jahre, zeigt sich Fuhrmann überzeugt.

Besucher sind Lichtblick

Weiterer Termin Redaktionsmobil macht in Ahrbrück Station Das Redaktionmobil des General-Anzeigers kommt als nächstes nach Ahrbrück. Vorgesehen ist der Besuch in der Ortsgemeinde, die ebenfalls Teil der Verbandsgemeinde Altenahr ist, für Donnerstag, 10. November. Und zwar von 11 bis voraussichtlich 13 Uhr. In dieser Zeit freut sich der General-Anzeiger auf den Besuch interessierter Bürger, die sich zum Stand des Wiederaufbaus nach der Flutkatastrophe austauschen wollen. Der genaue Ort wird allerdings erst noch bekannt gegeben. wes

Ein Lichtblick für Altenahr sind die vielen Touristen, die sich bisher im Herbst, die Zeit der gerade abgeschlossenen Traubenlese, in den Weinbergen getummelt haben. Auf Tausende schätzt ihre Zahl der Altenahrer Winzer Lukas Sermann. „Wir waren ausgelasteter als sonst“, berichtet er. Dies gelte auch im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Sogar auch im Vergleich zu den Vor-Corona-Jahren, so Sermann, der im September in der Seilbahnstraße ein neues Restaurant eröffnete.

Andreas Carnott, Inhaber des Altenahrer Hotels Ruland in der Brückenstraße, eröffnete sein Haus ziemlich genau ein Jahr nach der Katastrophe wieder für Gäste. Ob Hotel oder Restaurant, in allen Bereichen sei wieder viel Stammkundschaft gekommen. Nach zwei Wochen, die etwas holprig verlaufen seien, spielte sich der Betrieb Carnott zufolge wieder ein. Sein besonderer Dank gilt den Handwerksbetrieben, die ihm die Wiedereröffnung ermöglichten. „Das war schon eine Leistung“, betont er.