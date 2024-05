Versorgungsmodell für die Hocheifel Regionales Gesundheitszentrum könnte Klinikersatz werden

Die medizinische Versorgung im ländlichen Raum steht nicht erst seit heute vor Herausforderungen. Die Situation könnte sich künftig nicht zuletzt aufgrund des demografischen Wandels und des vorherrschenden Fachkräftemangels noch weiter verschärfen, so Borchers. Auch wenn aktuell die medizinische Versorgung in den Städten und Ballungszentren in der Summe als gesichert gelte, sehe es bei der Versorgung in ländlichen Regionen etwas anders aus. In Gebieten, weit entfernt von größeren Städten, erlebe man das verstärkte Abwandern von ärztlichen Fachrichtungen – aber auch von anderen Berufen. Außerdem sinke die Zahl der Ärzteanwärter – erst recht dann, wenn es darum geht, Praxen von niedergelassenen Medizinern zu übernehmen. Eine deutliche Erhöhung der Zahl der Studienplätze sei erforderlich, heißt es als grundsätzliche Forderung auch im „Ärzteblatt“.