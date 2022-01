Kunstgeschichtsexkurs in Sinzig : Restaurator erklärt neuen Glanz der Skulptur „Idolino“

Sinzig In Sinzig klärt Diplomrestaurator Olaf Pung im Rahmen des Turmgesprächs des Denkmalfördervereins im Schloss über die lange Geschichte und die notwendigen Restaurationsverfahren der Marmor-Skulptur „Idolino“ auf. Für Überraschung sorgt, wo das Standbild seine Ursprünge hat.

Per Mikrodampfgerät reinigte der Experte, der in Berlin fürs Pergamonmuseum und für die Bundesregierung an Antiken der Villa Massimo in Rom gearbeitet hat, das vergraute Standbild. Die Uhu-Klebenaht an der rechten Hand wurde gelöst, die Hand mit Glasfaserdübel befestigt. Fehlende Daumen, Zeigefinger und ein Mittelfingerglied wurden in Knetmasse geformt und nach dem Punktierverfahren in Marmor ausgeführt.