Zwiebelmarkt in Bad Breisig Riesenrad und Lichter-Show könnten Volksfest aufwerten

Der alljährlich im September über die Bühne gehende Zwiebelmarkt in Bad Breisig gehört zu den Veranstaltungen, die Besucher aus dem weiteren Umkreis anlocken. Dies seit Jahrhunderten, seit Kaiser Karl IV vor rund 670 Jahren der kleinen Stadt am Rhein Marktrechte einräumte. Im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt zeigten die Mitglieder sich nun einig darüber, dass die Tradition aufrecht erhalten bleiben soll. Und nicht nur das: Zum Finale des Marktes im nächsten Jahr sind besondere Attraktionen in der Überlegung. Bürgermeister Marcel Caspers sagte zum General-Anzeiger: „Wir sind auf nichts festgelegt.“