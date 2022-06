Livestream, TV-Übertragung, Uhrzeiten : Hier können Sie Rock am Ring 2022 live verfolgen

Rock am RIng 2022: Hier erfahren Sie, wo Sie die Konzerte im Livestream verfolgen können. Foto: Sven Westbrock

Nürburgring Wer die Konzerte bei Rock am Ring miterleben will, muss nicht zum Nürburgring fahren. Hier finden Sie alle Infos zur Live-Übertragung im Stream und TV sowie eine Übersicht, wann welche Band spielt.



Es ist soweit: Nach zwei Jahren coronabedingter Pause ist Rock am Ring zurück. Vom 3. bis zum 5. Juni 2022 werden rund 90.000 Besucherinnen und Besucher am Nürburgring erwartet. Wer noch kurzfristig auf ein Ticket für das Festival-Wochenende gehofft hat, hat leider Pech gehabt: Die Weekend-Tickets für Rock am Ring 2022 sind restlos ausverkauft. Nur wenige limitierte Tagestickets sind noch an der Tageskasse erhältlich.

Wer die Konzerte von Green Day, Billy Talent, Sportfreunde Stiller und vielen anderen Bands dennoch anschauen will, kann das online tun. Ein Großteil der Rock am Ring-Konzerte wird per Livestream übertragen.

Rock am Ring 2022 im Livestream

RTL+ überträgt das komplette Rock am Ring-Programm von zwei Bühnen im Livestream, kündigte der Veranstalter an. Bei Rock am Ring 2022 gibt es insgesamt drei Bühnen: die Utopia Stage, die Mandora Stage und die Orbit Stage. RTL+ überträgt die Konzerte der Utopia und der Mandora Bühne.

Rock am Ring im Livestream kann kostenlos über den Browser aufgerufen werden, es ist keine Registrierung nötig. Anschließend stehen die Konzerte noch 30 Tage im Archiv zur Verfügung. Premium-Kunden können den Rock am Ring-Livestream auch über die RTL+-App ansehen.

Bei Rock am Ring 2019 hatte der Telekom-Sender MagentaTV die Streamingrechte für das Festival am Nürburgring. Eine 360-Grad-Perspektive, wie es sie 2019 gab, bietet RTL+ nicht an.

Rock am Ring 2022: Wo sehe ich die Konzerte im TV?

In der Vergangenheit hatten verschiedene Sender, darunter 3sat und Arte, die RaR-Konzerte im TV übertragen. In diesem Jahr wird Rock am Ring jedoch nicht live im TV übertragen. Ob die Konzerte zu einem späteren Zeitpunkt im Fernsehen gezeigt werden, ist bislang unklar.

(ga)