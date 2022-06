Müll bei Rock am Ring : Vom Schrottzelt zum Designermantel

Nürburgring Einige Rock-am-Ring-Besucher lassen ihre Zelte nach dem Festival auf dem Campingplatz zurück. Das produziert viel Müll. Katrin Rieber stellt daraus etwas Neues her.

Tausende Bierdosen, Zigarettenschachteln, alte Trichter und Raviolireste: Bei Rock am Ring bleibt viel Müll liegen. Schon am Samstag sind die Campingplätze übersät mit Abfall. Und am letzten Festivaltag wird noch einiges dazukommen. Denn viele Besucher lassen ihre Zelte zurück. Katrin Rieber aus Hamburg will den alten Schrottzelten ein neues Leben geben.