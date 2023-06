Rock am Ring 2023 Die Campingplätze füllen sich: „Zelt aufbauen, einrichten, Bier holen“

Über den Campingplatz dröhnt „An Tagen wie diesen“ der Hamburger Rap-Formation Fettes Brot. Für einen Mittwoch vor Rock am Ring ist es ein eher ungewöhnlicher Tag. Die Sonne scheint, der Himmel leucht in hellem Blau. Denkbar untypisch ist das, weil sich die Eifel und das Gelände des Nürburgrings während des Musikfestivals mit Zehntausenden von Fans doch sonst gern von ihrer regnerischen Seite zeigen. Ganz typisch ist hingegen das Gewusel, das es bereits rund um die Campingplätze gibt, obwohl das eigentliche Festival erst am Freitag beginnt.