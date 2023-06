Auftakt des Festivals Spiderman klettert bei Rock am Rick auf die VIP-Tribüne

Blutige Hand, gelungene Show. Jason Butler, Sänger der Rock-Supergroup Fever 333, sorgt am Freitagnachmittag für den vorerst spektakulärsten Moment bei Rock am Ring. In Spiderman-Manier steht er mit dem Abgrund im Rücken plötzlich auf der VIP-Tribüne neben der Hauptbühne. Er balanciert auf der Balustrade entlang und lässt sich von den Fans am Boden feiern, die die Tribüne sonst gerne mal mit Schmähungen überziehen, sofern sich dort gerade kein Rockstar in Aktion befindet. Die Wunden an der Hand, die er sich dabei zugezogen hat, hält Butler anschließend stolz in die Kamera.