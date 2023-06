Rock am Ring Remagener Brautpaar feiert Flitterwochen auf dem Festival

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nahe liegt. Diese Weisheit haben sich Ansgar (35) und Katja Kästner (32) aus Remagen-Bandorf zu Herzen genommen. Den Nachnamen teilen sie sich erst seit Freitag. An diesem Tag heirateten die gebürtigen Bonner. Ihre Flitterwochen verbringen sie jedoch nicht etwa in der Karibik oder auf einem Kreuzfahrtschiff, sondern in der Eifel, genauer gesagt am Nürburgring, wo gerade Rock am Ring über die Bühne geht.