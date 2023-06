Rotes Kreuz zieht Bilanz Rotes Kreuz zieht medizinische Bilanz nach Rock am Ring

Während die Rotkreuzler beim 24-Stunden-Rennen auf 300 Behandlungen im Medical Center, 230 Versorgungen in den Sanitätsstellen und 157 Einsätze des Rettungsdienstes kamen, hatten sie bei „Rock am Ring“ sehr viel mehr zu tun. Nicht weniger als 3592 Musikfans mussten in den Sanitätsstellen versorgt werden. Es gab zudem 457 Einsätze des Rettungsdienstes, und neunmal wurde sogar ein Hubschrauber hinzugezogen. Trotzdem, so das Fazit, sei das Festival ruhiger gewesen als in den Jahren zuvor.