Am Sonntag ist Tag der offenen Tür Die Römer-Thermen in Bad Breisig öffnen wieder

Bad Breisig · Die Bad Breisiger Römer-Thermen sind kernsaniert. Geschäftsführerin Esther Zimmermann erläutert vor dem Tag der offenen Tür am Sonntag, was die Besucher erwartet, wenn am Montag der Betrieb ganz offiziell neu startet.

15.03.2024 , 18:00 Uhr

Der Außenbereich der Römer-Thermen ist bereits seit letztem Jahr geöffnet. Jetzt folgt auch der Rest. Foto: ahr-foto

Von Victor Francke