Familienführungen in der Römer-Villa Ahrweiler Wie bereiteten die alten Römer ihren Sonntagsbraten zu?

Ahrweiler · Vom Wohnen bis zum Essen: In der Römer-Villa in Ahrweiler veranschaulichen die neuen Familienführungen das Alltagsleben in der Antike. Dabei verrät eine (fast) echte römische Hausherrin nicht nur so einiges über die Küchentricks von damals.

10.10.2023, 15:00 Uhr

Silke Janesch führt als Hausherrin (r.) durch die Römer-Villa. Eine spannende Entdeckungsreise für Ursula und Philipp Kollinger sowie ihre Kinder Johannes und Greti aus Ahrweiler. Foto: AHR-FOTO

Von Victor Francke

