Bernd Schmitz hört in Bad Breisig zum Jahresende auf Der Herr der Römer-Thermen hinterlässt ein solides Fundament

Als der frühere Bad Breisiger Bürgermeister Bernd Weidenbach kurz vor dem Ende seiner Amtszeit im Herbst 2020 mit Bernd Schmitz einen neuen Geschäftsführer für die Römer-Thermen aus dem Hut zauberte, war der neue Bäder-Chef ein völlig unbeschriebenes Blatt. Inzwischen gilt er als jemand, der wichtige Spuren im für die Quellenstadt so wichtigen Bäderbetrieb hinterlassen hat. Unter seiner Federführung wird das weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Bad derzeit aufwendig saniert. Bernd Schmitz wird die Geschäftsführung zum Jahresende an die 45-jährige Betriebswirtin Esther Zimmermann übergeben. Sie hat ihren beruflichen Schwerpunkt bislang auf die Gesundheits- und Sozialwirtschaft gelegt, arbeitete in den vergangenen Jahren in verschiedenen sozialen Einrichtungen der Region in Leitungspositionen, zuletzt als regionale Qualitätsmanagementbeauftragte für die Johanniter Seniorenhäuser GmbH.