Projekte des Hoffnungswerks : Fluthelfer wollen Sand-Sportplatz in Ahrweiler einweihen

Bald wird auch der Sand erwartet: Um das Sportangebot für junge Menschen im Flutgebiet zu erweitern, entsteht in der Seilbahnstraße in Altenahr eine Beach-Sportanlage. Foto: ahr-foto

Kreis Ahrweiler Mehr als ein Jahr nach der Flut errichten die ehrenamtlichen Helfer des Hoffnungswerks einen Sand-Sportplatz in Altenahr. Dafür haben sie sich professionelle Unterstützung geholt. Auch die Eröffnung eines neuen Kinder- und Jugendtreffs steht bevor.

Mehr als ein Jahr nach der Hochwasserkatastrophe wollen sich die Fluthelfer vom Hoffnungswerk verstärkt für Kinder- und Jugendprojekte im Flutgebiet einsetzen. Ende September soll bereits eine neue Sand-Sportanlage in Altenahr in Betrieb gehen. Dafür haben sich die Projektinitiatoren Rita Loschitz und Sascha Neudorf einen deutschen Sportprofi mit ins Boot geholt. Zudem steht in der Kreisstadt die langersehnte Eröffnung eines Kinder- und Jugendtreffs bevor. Auch beim Begegnungs-Café in Altenahr rückt der Eröffnungstermin näher. „Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir so lange für die Menschen im Flutgebiet da sein werden, wie unsere Hilfe vor Ort benötigt wird“, sagt Neudorf. „Unserer Auffassung nach ist noch viel Hilfe notwendig. Mit den neuen Jugend-Projekten wollen wir zeigen: Wir lassen die Menschen im Ahrtal nicht im Stich.“