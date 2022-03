Durch Flut beschädigt : Sanierung des Thermalbads in Sinzig kostet mehr als zwei Millionen Euro

Vorwürfe an Bad Neuenahr-Ahrweiler : Hausgemeinschaft an der Ahr klagt über Stillstand im Wiederaufbau Sechs Bewohner der Häuser in direkter Ahrlage an der Hemmesser Straße sind wütend, dass noch so wenig passiert ist: Die Ahr nicht wieder aufgeschüttet, kein Fußweg hergerichtet. Die Stadt erwidert, dass erst die zerstörten Leitungen repariert werden müssen, bevor neue Wege angelegt werden könnten.