Winterfreuden auf der Hohen Acht : Skilift in der Eifel erstmals seit 2017 wieder in Betrieb

Die Skischlepplifte der Ortsgemeinde Kaltenborn waren an diesem Wochenende, dank ausreichendem Schneefall, erstmals seit 2017 wieder in Betrieb. Foto: ahr-foto

Hohe Acht Viel Schnee lockte am Wochenende Ski- und Langlauffahrer an die Hohe Acht in der Eifel. Auch Rodler kamen unterhalb des Hotels „Hohe-Acht“ auf ihre Kosten.

Skifahrer mussten an diesem Wochenende nicht den langen Weg in die Alpen suchen – ein Ausflug in die Eifel reichte, um ein paar Schwünge zu machen. Erstmals seit 2017 wurde in Jammelshofen in der Eifel der Ski-Lift in Betrieb genommen. Die Skischlepplifte I und II der Ortsgemeinde Kaltenborn standen am Wochenende ab 9 Uhr nicht still. Befahrbar sind dann Abfahrtshänge für Anfänger und Fortgeschrittene, mit Längen von 800 und 400 Metern.

Auch die Langlaufloipen „Lützelacht“ mit Streckenführungen bis zu fünf Kilometern waren gespurt. Viel Schnell lockte zudem Spaziergänger und Familien auf die Hohe Acht. Reges Treiben herrschte beispielsweise auch auf dem Schlittenhang: Bobs, Davoser-Schlitten oder auch einfache Plastiktüten kamen hier zum Einsatz.

Trotz eisiger Temperaturen musste keiner frieren, denn der mobile Essensstand am Schlittenhang „Em Huth sena Bud“ versorgte die Freizeitsportler mit warmen Getränken – und sogar mobile Toiletten waren am Schlittenhang in Jammelshofen aufgestellt.