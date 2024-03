Diskussionen in Schuld an der Ahr „Viele wissen fast drei Jahre nach der Flut nicht, wie es weitergeht“

Der von der Flut zerstörte Eifelort Schuld hat in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen gesorgt: Sechs von 13 Mitgliedern des Gemeinderates und damit fast die Hälfte des Gremiums war zurückgetreten, nachdem Ortsbürgermeister Helmut Lussi in einem Focus-Online-Artikel zum Wiederaufbau mit den Worten zitiert wurde „Das Dorf ist tief gespalten“. Nach den vielen Austritten war der Gemeinderat nicht mehr beschlussfähig, doch in der jüngsten Sitzung am vergangenen Dienstag konnten drei neue Ratsmitglieder verpflichtet und die Erste Beigeordnete gewählt werden. Der vorherige Erste Beigeordnete René Haas war ebenfalls zurückgetreten.