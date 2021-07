Am Flugplatz Mönchsheide : Segelflieger stürzt in Bad Breisig ab

(Symbolbild) Foto: dpa/David Young

Bad Breisig Ein Segelflieger ist am Samstagnachmittag am Flugplatz Mönchsheide in Bad Breisig abgestürzt. Der Pilot blieb glücklicherweise unverletzt.



Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Samstagnachmittag am Flugplatz Mönchsheide ein Segelflieger abgestüzt. Der Flieger mit einem Pilot an Bord stürzte gegen 16.20 Uhr in ein an den Flugplatz angrenzendes Waldstück.

Wie die Polizei mitteilte, konnte sich der Pilot selbst aus dem Flugzeug befreien und wurde nicht lebensbedrohlich verletzt. Die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen zogen sich bis in den späten Nachmittag.

(wrm)