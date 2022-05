Kreis Ahrweiler : Pilot kommt bei Absturz eines Segelflugzeugs ums Leben

Im Kreis Ahrweiler ist am Mittwoch ein Segelflugzeug abgestürzt. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/Symbolbild

Ein Segelflugzeug ist am Mittwochabend gegen 17.50 Uhr in Wershofen im Kreis Ahrweiler abgestürzt. Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte, kam der Pilot dabei ums Leben. Das Segelflugzeug stürzte im Bereich Wershofen auf einer Wiese außerhalb geschlossener Ortschaft ab. Die Ursache für den Absturz sei zunächst nicht bekannt gewesen, hieß es von der Polizei.