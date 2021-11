Flutkatastrophe : Silberfuchs Shadow soll Vermisste im Ahrtal aufspüren

Wildtierhilfe

Seit Anfang dieses Jahres ist die Wildtierhilfe an der Loreley ein eigener Verein. Die Initiative päppelt verletzte oder verwaiste Wildtiere wieder auf, um sie im Anschluss in ihr natürliches Umfeld zu entlassen. Einen festen Platz in der Wildtierhilfe hat allerdings Silberfuchs Shadow, der unter anderem im Ahrtal im Einsatz ist, um Tierkadaver oder vermisste Personen zu finden. In einem eigenen Shop verkauft die Wildtierhilfe sogar Fan-Artikel des Fuchses. „Der Erlös geht zu 100 Prozent an die Fluthilfe ins Ahrtal“, sagt Betreiber Marko Weber. Zussätzliche Informationen gibt es unter www.wildtierhilfe-loreley.de.