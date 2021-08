Entmietung befürchtet : Sinzig: 44 Mietparteien fristlos gekündigt nach Flutkatastrophe

Die Bewohner dieses und des Nachbargebäudes wurden fristlos gekündigt. Ihre Wohnungen sollen unbewohnbar sein. Die Mieter verstehen das nicht. Foto: Martin Gausmann

Sinzig Der Schock war groß bei Mietern in Sinzig: Nach der Flutkatastrophe kündigte die Hausverwaltung ihnen fristlos. Die Begründung: Das Haus sei unbewohnbar. Dabei sind die oberen Stockwerke nicht betroffen. Der Mieterbund vermutet, dass der Eigentümer die Mieter loswerden möchte – um künftig mehr Miete zu verlangen.

Ein bisschen getrockneter Schlamm hängt noch an der Eingangstür, doch wenn Valentin Karnauschenko sie öffnet und seine Wohnung zeigt, sieht man – nichts. Zumindest nichts Besonderes. „Hier im zweiten Stock ist nichts“, stellt auch der 46-Jährige ratlos fest.

Das ist dennoch erwähnenswert, weil die Hausverwaltung das Gebäude für „sehr lange Zeit unbewohnbar“ hält. Deshalb hing Ende Juli eine fristlose Kündigung an seiner Wohnungstür. „Bitte räumen Sie Ihre Wohnung so schnell wie möglich und informieren uns über Ihren Auszug. Ihre Mietzahlungen stellen Sie bitte sofort ein“, steht auf dem Zettel.

Mieter wollen die Kündigung nicht hinnehmen

Im Erdgeschoss dagegen ist die Wohnung von Vera Schlykow leer geräumt. Matschspuren überlagern die Fliesen, die irgendwann mal weiß waren. Sie schaut zur Decke, zeigt auf eine Linie an der Wand, die sauber von verdreckt trennt. „Bis hier oben reichte das Wasser.“ Einen Stock weiter oben stand das Wasser etwa 15 Zentimeter hoch.

Dieses Kündigungsschreiben hing Ende Juli an den Türen. Foto: Fabian Schäfer

Was die 44 Mietparteien der zwei Häuser in Sinzig eint: Sie alle wurden Ende Juli fristlos gekündigt. Und sie alle wollen das nicht hinnehmen. Sie wollen in ihren Wohnungen bleiben, sobald die saniert sind. Der Eigentümer der Gebäude beantwortete eine Anfrage des General-Anzeigers nicht.

„Wir wollen hier nicht weg“

Karnauschenko wohnt mit zwei der vier Kinder und seiner Frau hier, vier Zimmer, 800 Euro Miete. Seit 17 Jahren lebt die Familie in der Wohnung. Sie ist unversehrt, Strom und Wasser funktionieren noch nicht. Die Familie ist bei Bekannten untergekommen. „Ich glaube das nicht“, sagt er über die Kündigung. „Wir wollen hier nicht weg. Sonst leben wir auf der Straße.“

Die Mieter haben sich an den Deutschen Mieterbund Bonn/Rhein-Sieg/Ahr gewandt. Deren Geschäftsführer Peter Kox und die Rechtsberaterin Munirae Gharevi besuchten sie am Freitagnachmittag.

Die Kündigungen sind laut Mieterbund unwirksam

„Es wirkt so, als würde der Eigentümer die Gunst der Stunde nutzen wollen“, sagt Gharevi. Die Wohnungen sind öffentlich gefördert und mietpreisgebunden. Sie vermutet, dass die Mietpreisbindung für die Wohnungen bald ausläuft. Wenn der Eigentümer jetzt die Mieter los wird, könnte er sie nach einer Sanierung teurer vermieten.

Gharevi beruhigt die Mieter. „Die Kündigungen sind formell unwirksam. Er kann Ihnen aktuell nicht kündigen.“ Die Mieter seien daher nicht verpflichtet, die Wohnungen zu verlassen.

Anders als in den anderen Häusern in der Nähe werden die zwei Häuser noch nicht renoviert. „Hier passiert gar nichts“, beschwert sich ein Mieter. Gegenüber sollen die ersten in zwei Wochen wieder in die oberen Stockwerke zurückkehren.

„Bitte kapitulieren Sie nicht. Bleiben Sie hier“

Die Mieter könnten den Eigentümer verklagen, die Wohnungen zu renovieren, sagt die Juristin. Doch das würde zu lange dauern. Ihr Tipp: Sie sollten so viel wie möglich selbst machen, die geleisteten Arbeitsstunden notieren und später Schadensersatz fordern.

Vera Schlykow beruhigt der Besuch des Mieterbunds. „Ich denke, wir schaffen das“, sagt sie. Sie wohnt mit ihren zwei Kindern und dem bettlägerigen Vater in der Wohnung. „Wo sollen wir auch sonst hin?“ Eine ältere Frau neben ihr ist den Tränen nahe.