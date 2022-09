Unfall in Sinzig : Autofahrer fährt Kuh tot und begeht Unfallflucht

Unfall in Sinzig

Ein Glanrind ist in Sinzig von einem Auto erfasst und getötet worden. (Symbolfoto) Foto: ahr-foto

Sinzig Eine Kuh ist in der Nacht zu Mittwoch in Sinzig von einem Autofahrer angefahren und tödlich verletzt worden. Der Autofahrer floh anschließend vom Unfallort. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Ein Autofahrer ist in Sinzig mit seinem Fahrzeug gegen eine Kuh gefahren, die nach dem Unfall gestorben ist. Der Unfall ereignete sich der Polizei zufolge in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 23 und etwa 7 Uhr auf der Krechelheimerstraße in Sinzig-Westum unterhalb der dortigen Schützenhalle.