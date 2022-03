Deutsche Bahn reagiert : Bahnhof in Sinzig soll sauberer werden

Die Deutsche Bahn plant Verbesserungen am Bahnhof in Sinzig. Foto: Martin Gausmann

Sinzig Die Deutsche Bahn will den Bahnhof in Sinzig attraktiver und sauberer machen. Geplant sind unter anderem zusätzliche Mülleimer. Auch die Aufstellung weiterer Sitzbänke wird geprüft.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Victor Francke

Seit sechs Jahren laufen in Sinzig die Bestrebungen, den 1858/59 erbauten und Mitte der 1930er-Jahre renovierten Bahnhof endlich auf Vordermann zu bringen. Zum einen sollte das Gebäude saniert und aufgehübscht, die Technik auf den Stand der Zeit und die Zuwegungen mitsamt ihrem Umfeld ansehnlich gestaltet werden. Zum anderen galt es, die Bahnsteige höher zu legen, damit ein barrierefreier Zugang in die Züge und ein Einstieg in moderne Waggons möglich wird. Einiges ist geschehen, vieles bislang nicht. In einem offenen Brief hatten sich nun die Sinziger Grünen an den Bahnvorstand gewandt. Überraschenderweise gab es Reaktionen.

So wurden vonseiten der Bahn bereits vor einigen Wochen Maßnahmen ergriffen. Der Eingangsbereich zur Treppe im 2014 an ein Sinziger Unternehmen von der Bahn verkauftes – dann 2016 an einen Privatmann aus Sinzig weiterverkauftes – Bahnhofsgebäude sowie der Personentunnel wurde neu gestrichen. Der Boden im Eingangsbereich wurde gereinigt und der Sockel des alten Automaten abmontiert.

Grundreinigung mit Heißdampf im Fußgängertunnel

Anfang Februar fand schließlich auf Initiative der Grünen ein Ortstermin mit einem Vertreter der DB Station & Service, dem Gebäudeeigentümer, dem Leiter des Ordnungsamtes, Andreas Braun, und Ratsmitglied Hardy Rehmann statt. Obwohl sich die Baumaßnahmen am Sinziger Bahnhof vermutlich noch bis 2024 oder 2025 hinziehen werden, waren sich schnell darin einig, dass es einer Verbesserung in Bezug auf die Sauberkeit und Attraktivität bedarf.

So wurden gleich mehrere konkrete Maßnahmen vereinbart, die in den kommenden Wochen umgesetzt werden sollen. Unter anderem wird die DB Station & Service zusätzliche Mülleimer installieren. Eine beauftragte Reinigungsfirma soll bei Bedarf häufiger eingesetzt werden. Nicht nur das: Es soll sichergestellt werden, dass die tieferliegenden Bereiche zwischen Gebäude und Bahnsteig 1 zukünftig mitgesäubert werden. Im April wird entsprechend den getroffenen Vereinbarungen eine Grundreinigung mit Heißdampf im Fußgängertunnel erfolgen. „Die seit Langem beschädigten und funktionsunfähigen Beleuchtungskörper im Tunnel werden repariert und mit Unterstützung der Stadtverwaltung die Zuständigkeiten am Treppenaufgang zum benachbarten Vollsortimenter Kaufland geklärt“, berichteten die Grünen.