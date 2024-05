Zwischen Sinzig und Bad Neuenahr-Ahrweiler Ein Schwerverletzter nach Unfall auf der A61

Feuerwehr und Polizei waren vor Ort. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus. Die Beamten der Polizei sperrten die A61 in Richtung Süden für rund 45 Minuten ab. Danach konnte der Verkehr über einen freien Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei fahren. Es entstand ein Rückstau von etwa sechs Kilometern und ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.