Vortrag in Sinzig Nichts ist nach dem Angriff auf die Ukraine mehr so, wie es war

41 Jahre diente Oberst Gottzein in der Bundeswehr. Der heute 71-Jährige hat sich jedoch noch nicht so ganz zur Ruhe gesetzt: Für die Konrad-Adenauer-Stiftung ist er als Seminarleiter unterwegs, er referiert in der Region über Freiheit, Krieg und Frieden. Die Zeitenwende habe ihre Ursache im Vertrauensverlust zu Russland, dem Wandel in der Energiepolitik, den Einbußen in der Lebensführung, dem Beitritt Finnlands in die Nato, dem hohen Beitrittstempo von Staaten in die EU, dem Stellenwert, den die Bundeswehr in den Köpfen der Menschen bekommen hat, einer veränderten Einstellung der Menschen zu Waffenexporten, entstandenen Zukunftsängsten oder auch der anhaltenden Inflation.