Millionen für Kita-Neubau : Sinzig investiert in Kindertagesstätten

Neue Kita-Pläne in Sinzig: Für den Neubau der Einrichtung im Weidenweg stehen in diesem Jahr 1,5 Millionen Euro im Haushalt, für die Kita in Koisdorf sind 1,3 Millionen eingeplant. Foto: dpa/Bernd Thissen

Sinzig Die Stadt Sinzig will verstärkt in den Bau von Kindertagesstätten investieren. Auch für Spielplätze sind Haushaltsmittel vorgesehen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Victor Francke

Mit dem Doppelhaushalt für die Jahre 2022 und 2023, der nach umfangreichen Vorberatungen vom Sinziger Stadtrat verabschiedet wurde, ist Bürgermeister Andreas Geron zufrieden. Dies machte er in seiner Haushaltsrede deutlich. Die flutbetroffene Kommune kann einen ausgeglichenen Haushalt präsentieren. „Insbesondere die Investitionen in unsere Kindertagesstätten zeigen, dass es im Sinziger Haushalt zu einem großen Teil um Zukunftsprojekte geht“, so Geron.

Für den Neubau der Kita im Weidenweg stehen in diesem Jahr 1,5 Millionen Euro im Haushalt, für die Kita in Koisdorf sind 1,3 Millionen eingeplant. Außerdem sind Planungskosten für die Kita Storchennest eingestellt sowie 150.000 Euro für Planungen zur Erweiterung der Kita in Löhndorf. Die Planung eines Waldkindergartens ist mit insgesamt 120.000 Euro – verteilt auf die beiden Haushaltsjahre – kalkuliert. Auch für Spielplätze sind Haushaltsmittel vorgesehen.

Besonderer Schwerpunkt beim Klimaschutz

Einen besonderen Schwerpunkt legt der Etat auf den Bereich Klimaschutz. Es sei für die Stadt ein erklärtes Ziel, die Weichen für ein klimaneutrales Leben in Sinzig mit seinen Ortsteilen zu stellen, führte Geron aus. Im vom Stadtrat verabschiedeten Haushalt ist daher annähernd eine Million Euro für Maßnahmen enthalten, die rein dem Klimaschutz dienen und zu einer nachhaltigen Einsparung von Ressourcen führt.

Von den Planungen für den Anbau an die alte Schule in Löhndorf, den Planungen für einen Erweiterungsbau des Bauhofgebäudes, der Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehren in Franken und Sinzig bis hin zu weiteren Bauabschnitten am Sinziger Bahnhof oder auch die Umsetzung des Wegekonzeptes auf den Friedhöfen sind zahlreiche Projekte im Zahlenwerk aufgeführt, die der Verbesserung der Infrastruktur dienen.

Verschuldung der Stadt steigt rapide an

Wie berichtet, schließt der Etat für 2022 im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 258.000 Euro und im Finanzhaushalt mit einem Überschuss von rund einer Million Euro ab. Das Haushaltsvolumen liegt bei 32,37 Millionen. Im Finanzhaushalt stehen Einzahlungen in Höhe von rund 30,6 Millionen Euro Gesamtauszahlungen von 29,6 Millionen Euro gegenüber. Noch günstiger soll sich die Haushaltslage dann im nächsten Jahr gestalten. Die Überschüsse sollen dann bei rund 1,7 Millionen Euro (Finanzhaushalt) und einer Million im Ergebnishaushalt betragen.