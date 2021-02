Aus für Nahversorgungsstandort : Sinziger Rat stimmt gegen neues Einkaufszentrum

Sinzig Der Rat der Stadt Sinzig hat sich am Donnerstagabend gegen das geplante Nahversorgungszentrum auf dem Rick-Gelände ausgesprochen. Das Planverfahren hierzu wird jetzt zu den Akten gelegt, die Kommunalpolitiker wollen das Vorhaben nicht weiterverfolgen.

Ob der vorhandene Edeka-Markt am Rande der Innenstadt in Sinzig trotz der ihm nun nicht mehr möglichen Expansion in der Barbarossastadt bleiben wird, ist offen. Wie mehrfach berichtet, wollte der Vollsortimenter seinen Standort verlassen und auf das Rick-Gelände umsiedeln, um mehr Verkaufsfläche darstellen zu können. Auch Aldi, derzeit noch im Norden der Stadt ansässig, wollte das neue Nahversorgungszentrum nutzen, um ein vergrößertes Angebot in Sinzig offerieren zu können.