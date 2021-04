Zuschuss des Bundes für verbesserten Radschnellweg : Sinzig will seinen Rheinradweg erneuern

Sinzig Der Rheinradweg in Sinzig ist voller Schlaglöcher und anderer Schäden. Die will die Stadt nun beheben. Und die Barbarossastadt möchte bei der 206 000 Euro teuren Erneuerung der Piste von einem Förderprogramm des Bundes profitieren.

„Der Unterhaltungsaufwand aufgrund der teilweise starken Fahrbahnschäden ist sehr hoch“, so Sinzigs Bürgermeister Andreas Geron in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses. Eine Teilnahme an dem Förderprogramm würde die Möglichkeit bieten, notwendige Sanierungsmaßnahmen in größerem Umfang anzugehen. Ohnehin soll der zwischen Köln und Koblenz verlaufende Radschnellweg in Gänze auf Vordermann gebracht werden. Das Teilstück in Sinzig würde dann in einem Aufwasch mit in Ordnung gebracht.