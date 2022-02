Eröffnung Ende Februar : Zelt dient in Sinzig nach der Flut als neue Sportstätte

Suche nach neuem Standort : Nach Tod von zwölf Bewohnern in Sinzig laufen die Ermittlungen Im Zuge der Flutkatastrophe sind in einem Sinziger Wohnheim für Menschen mit geistiger Behinderung zwölf Bewohner gestorben. Die Ermittlungen zu ausgebliebenen Evakuierungen dauern an. Während der Suche nach einem neuen Standort werden die anderen Bewohner in anderen Einrichtungen untergebracht.